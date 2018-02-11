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Архив - Донецкая область

Сотни тонн гуманитарки и почти миллион человек пересекли донбасские КПВВ

11.02.2018 22:00
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Сотни тонн гуманитарки и почти миллион человек пересекли донбасские КПВВ

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц опубликовало статистику пересечения линии соприкосновения на Донбассе через контрольные пункты въезда-выезда в января 2018 года.

По данным МинВОТ, в первый месяц нового года линию соприкосновения в обоих направлениях пересекли 956 200 человек и 122 300 транспортных средств. Из них через четыре КПВВ в Донецкой области проследовали 725900 человек и 122300 транспортных средств, а через единственный КПВВ Луганщины ("Станица Луганская", пешеходный) - 230 300 человек.

Нагрузка на КПВВ Донетчины распределилась следующим образом:

"Марьинка" - 231 800 человек и 41 800 транспортных средств;

"Майорск" - 222 300 человек и 26 400 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 174 000 человек и 31 800 транспортных средств;

"Гнутово" - 97 8000 человек и 22300 транспортных средств.

Кроме того, через КПВВ "Новотроицкое" в Донецкой области международными организациями в январе были доставлены на неподконтрольную территорию гуманитарные грузы:

продукты питания - 496 тонн;

строительные материалы - 124,3 тонн;

медицинские препараты - 30 тонн.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, КПВВ, линия соприкосновения
 
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