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Сотни тонн гуманитарки и почти миллион человек пересекли донбасские КПВВ
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц опубликовало статистику пересечения линии соприкосновения на Донбассе через контрольные пункты въезда-выезда в января 2018 года.
По данным МинВОТ, в первый месяц нового года линию соприкосновения в обоих направлениях пересекли 956 200 человек и 122 300 транспортных средств. Из них через четыре КПВВ в Донецкой области проследовали 725900 человек и 122300 транспортных средств, а через единственный КПВВ Луганщины ("Станица Луганская", пешеходный) - 230 300 человек.
Нагрузка на КПВВ Донетчины распределилась следующим образом:
"Марьинка" - 231 800 человек и 41 800 транспортных средств;
"Майорск" - 222 300 человек и 26 400 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 174 000 человек и 31 800 транспортных средств;
"Гнутово" - 97 8000 человек и 22300 транспортных средств.
Кроме того, через КПВВ "Новотроицкое" в Донецкой области международными организациями в январе были доставлены на неподконтрольную территорию гуманитарные грузы:
продукты питания - 496 тонн;
строительные материалы - 124,3 тонн;
медицинские препараты - 30 тонн.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, КПВВ, линия соприкосновения
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