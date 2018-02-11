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Утро 11 февраля на донбасских пунктах пропуска: опубликована сводка пограничников
11.02.2018 09:52
В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения на Донетчине, сегодня, 11 февраля, с утра собралось более 400 авто.
По данным Госпогранслужбы Украины, утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорск" - 100/40; "Марьинка" - 70/80; "Новотроицкое" - 30/25; "Гнутово" - 70/40.
Напомним, что 10 февраля чаще всего штурмовали КПВВ "Марьинка".
Теги: Донбасс, пункты пропуска, КПВВ, очереди
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