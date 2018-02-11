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Архив - Донецкая область

В КПВВ "Майорск" поймали нарушителей

11.02.2018 16:59
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В КПВВ "Майорск" поймали нарушителей

По данным Госпогранслужбы Украины, 10 февраля в КПВВ "Майорск" у линии разграничения на Донбассе зафиксирован ряд нарушений.

Так, правоохранители Краматорского отряда обнаружили 2 автомобиля, которыми граждане намеревались незаконно вывезти на неподконтрольные территории косметические средства и товары народного потребления на общую сумму более 37 тыс. грн. Найденный товар изъят представителями фискальной службы.

В этом же КПВВ правоохранители с привлечением служебной собаки обнаружили 1 грамм вещества растительного происхождения серо-зеленого цвета у гражданина Украины. Нарушителя передали сотрудникам Нацполиции.

Всё в том же КПВВ "Майорск" гражданин Украины предложил пограничникам взятку в размере 1000 российских рублей, чтобы "решить вопрос" о беспрепятственном пересечении линии разграничения. В итоге и ему пришлось общаться с полицейскими.

Напомним, что с утра 11 февраля у донбасских КПВВ собралось более 400 авто, а 10 февраля чаще всего штурмовали КПВВ "Марьинка".



Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, нарушения, КПВВ
 
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