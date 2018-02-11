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В МИД Украины пояснили Лаврову, что такое "слом" Минских договоренностей
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Украины Марьяна Беца ответила на заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что принятие закона о реинтеграции Донбасса станет "шагом по слому" Минских соглашений.
"Слом" Минских договоренностей - это продолжающееся неисполнение РФ, как их стороной, своих обязательств и продолжения агрессии", - написала Беца в микроблоге Twitter, разместив ниже ссылку на выпад Лаврова.
Напомним, что ранее глава МИД РФ заявил, что Украина "совершит колоссальную ошибку по слому Минских соглашений", если закон о реинтеграции Донбасса будет принят окончательно.
Напомним, что принятым ВР 18 января законом №7163 «Об особенностях государственной политики на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» (он еще должен быть подписан президентом), в частности Россия признается страной-агрессором, а за Украиной определяется право на самооборону в соответствии со ст. 51 Устава ООН.
Данный закон называют еще "закон о деоккупации Донбасса", "о реинтеграции Донбасса" или же "хорватский закон" (имея в виду возможность решить конфликт силовым путем, как это было сделано в свое время в Хорватии).
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Теги: Украина, Россия, Донбасс, МИД, Лавров, Минские договоренности
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