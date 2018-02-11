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Архив - Донецкая область

В ОРДЛО из мест хранения пропали танки, пушки, самоходки и РСЗО

11.02.2018 15:42
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В ОРДЛО из мест хранения пропали танки, пушки, самоходки и РСЗО

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 10 февраля), боевики ОРДЛО не соблюдают договоренности об отводе вооружения.

Так, в неподконтрольных правительству районах наблюдатели зафиксировали 5 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и отметили, что там по-прежнему отсутствуют 2 самоходные гаубицы (2С1).

Команда Миссии отметила, что 3 места размещения отведенного тяжелого вооружения по-прежнему не используются, при этом там отсутствуют 8 противотанковых пушек (МТ-12 "Рапира", 100 мм), 11 реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) и 9 самоходных гаубиц (2С1).

В отчете также отмечено, что вооруженный член "ДНР" отказал команде СММ в доступе к одному из таких мест размещения.

Члены патруля Миссии еще раз посетили постоянное место хранения вооружения в неподконтрольном правительству районе и отметили, что там по-прежнему отсутствуют 10 танков (три Т-64 и семь Т-72).



Теги: Донбасс, Пушкин, танки, РСЗО "Град", ОРДЛО, СММ ОБСЕ
 
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