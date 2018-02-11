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Архив - Донецкая область

В прифронтовой Авдеевке нашли мины и гранаты

11.02.2018 19:11
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В прифронтовой Авдеевке нашли мины и гранаты

Бойцы полка полиции особого назначения "Киев" обнаружили в одном из подвалов гаражного кооператива Авдеевки склад боеприпасов.

Нардеп, координатор ППОН "Киев" Евгений Дейдей заявил: "Сейчас на месте работает оперативная группа. Среди изъятого больше 20 мин 120 калибра и гранаты. Страшно представить сколько жизней могла унести эта "находка"... Надеюсь следствие установит "хозяина" боеприпасов и он понесет заслуженное наказание!!!"



Теги: Донбасс, Авдеевка, гранат, мины
 
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