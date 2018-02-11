В прифронтовой Авдеевке нашли мины и гранаты

11.02.2018 19:11

Бойцы полка полиции особого назначения "Киев" обнаружили в одном из подвалов гаражного кооператива Авдеевки склад боеприпасов.



Нардеп, координатор ППОН "Киев" Евгений Дейдей заявил: "Сейчас на месте работает оперативная группа. Среди изъятого больше 20 мин 120 калибра и гранаты. Страшно представить сколько жизней могла унести эта "находка"... Надеюсь следствие установит "хозяина" боеприпасов и он понесет заслуженное наказание!!!"