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Архив - Донецкая область

В зоне АТО сегодня произошло 8 обстрелов, били минометы

11.02.2018 18:25
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В зоне АТО сегодня произошло 8 обстрелов, били минометы

Российско-оккупационные войска сегодня, 11 февраля, с полуночи до шести вечера совершили уже 8 обстрелов позиций ВСУ в зоне АТО.

По данным пресс-центра штаба АТО, на Луганском направлении захватчики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по опорным пунктам ВСУ у Зайцево.

На Донецком направлении противник нарушал перемирие из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки.

В Приморской части области оккупанты применили вооружения БМП, а также минометы калибра 120-мм и 82-мм по украинским защитникам неподалеку Талаковка.

Из минометов различных калибров противник вел огонь по опорным пунктам сил АТО вблизи Водяного и Широкино.

В результате вражеских обстрелов никто из украинских воинов не пострадал, уверяют в пресс-центре штаба АТО.

Отметим, что за все минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 8 обстрелов. Сегодня их уже столько. А впереди – самая жаркая часть суток.



Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы
 
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