Вузу-переселенцу из Донецка не хватает места

11.02.2018 20:30

Донецкий национальный технический университет, который в 2014-м перебрался из оккупированного Донецка в Красноармейск (в 2016-м переименован в Покровск) испытывает трудности с помещениями.



В сюжете Общественного ТВ Донбасса отмечается, что ДонНТУ активно сотрудничает с международными партнерами. За прошедшие 4 года реализованы четыре крупных проекта. 400 тысяч евро было потрачено на оборудование, стажировки преподавателей и 4 лаборатории.



"Одна лаборатория - по автоматике и телемеханике, вторая - по химии, третья - третья по компьютерным играм и четвертая по компьютерному моделированию", - рассказала проректор по международным связям ДонНТУ Ирина Швец.



Но места для лабораторий не хватает. И такие беды – у многих вузов-переселенцев.



В целом, из-за боевых действий с неподконтрольной территории выехали 18 высших учебных заведений, каждое из которых столкнулось с рядом сложностей - и начало все заново. Все вузы-переселенцы столкнулись с бюрократией, отсутствие общежитий для студентов и преподавателей, сложностями с набором студентов и базой для обучения.



Несмотря на трудности, именно Донецкий национальный технический университет стал лучшим среди вузов-переселенцев Донбасса в 2017 году. В рейтинге топ-200 он - на 25 месте среди всех украинских учебных заведений.



