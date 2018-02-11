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Замминистра МинВОТ: Уголь из ОРДЛО продают в РФ "за копейки"
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что уголь из ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — неподконтрольная Украине территория) поставляют через РФ в страны Ближнего Восток
В эфире "5 канала" Грымчак заявил, что т.н. "блокадой" неподконтрольных территорий ее устроители ничего не добились, кроме потери предприятий в ОРДЛО. Между тем, уголь с неподконтрольной части Донбасса поставляют через РФ морем в страны Ближнего Востока, уверяет замминистра МинВОТ. "Часть угля вывозится, спускается в порты Азовского моря или Черного, и оттуда вывозится в страны Ближнего Востока, туда, где не очень интересуются, откуда он взялся. Европа контролирует свой рынок, в Азии это не так контролируется, там больше бардака", - рассказал Грымчак.
Он также добавил, что часть угля с неподконтрольных территорий поставляется в РФ: "Часть этого угля идет на замещение того угля, который добывается в России, его продают просто за копейки, увеличивая поставки угля, добытого в России, в Европу".
Теги: Украина, Россия, Донбасс, уголь, ОРДЛО
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