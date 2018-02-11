Жебривский пояснил, почему жители Донбасса бегут в Россию

11.02.2018 16:40

Губернатор Донецкой области Павел Жебривский заявил, что в Россию на работу или постоянное место жительства выехало большинство жителей неподконтрольных Украине территорий Донбасса.



Об этом глава ОГА сообщил в эфире телеканала "112 Украина", комментируя данные Министерства иностранных дел РФ, согласно которым в 2017 году в соседнюю страну на работу выехали 503 тыс. украинцев, еще 485 тыс. граждан Украины посещали Россию с частным визитом.



"Достаточно много людей, граждан Украины, из неподконтрольных территорий выехали туда. Я думаю, что из тех людей, которые получили там разрешение на проживание или еще что-то, достаточно большое количество из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Это львиная часть людей, которые едут туда", - считает губернатор.



По словам Жебривского, ничего катастрофического в цифрах трудовой миграции украинцев нет, потому что в России выше зарплаты, чем в Украине (и уж тем более выше, чем в группировках "ДНР/ЛНР").



"Поскольку работы там нет, то у людей есть три выхода: или идти в "ополчение" (к сожалению, некоторые идут), или выехать на большую Украину; или выехать в Россию, - поясняет глава ОГА. - И часть из них выезжает в Россию. Зарплаты пока что в России выше, и туда едет достаточно много людей, в том числе и квалифицированных специалистов".

Кроме того, Жебривский заявил, что Россия дотирует оккупированный Донбасс.