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Архив - Донецкая область

Железнодорожный вокзал Донецка умирает

11.02.2018 15:08
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Железнодорожный вокзал Донецка умирает

Гордость Донецка – красавец железнодорожный вокзал, построенный к Евро-2012 и считающийся одним из самых красивых в Украине, разрушается на глазах.

"Железную дорогу еще три года назад завалило обломками моста, и с тех пор их так и не убрали. Новые здания железнодорожного вокзала, которые построила "проклятая Украина" к Евро-2012, стоят заброшенные, с побитыми окнами", - сообщает журналист-переселенец, известный блогер Денис Казанский.

По его словам, здание вокзала находится в ужасном состоянии: течет крыша, внутри на полу вода, гниют перекрытия. Всё это приведет в конечном итоге к тому, что вокзал станет полностью непригоден.

Журналист добавляет, что ж/д вокзал сейчас людьми в большей степени используется для того, чтобы они могли поговорить по телефону с близкими.

"Ведь люди Захарченко отрезали в Донецке украинскую мобильную связь. Теперь МТС ловит только на окраинах, где сигнал добивает с украинской стороны", - поясняет Казанский.



Теги: Донецк, Донбасс, железнодорожный вокзал, ДНР, оккупанты
 
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