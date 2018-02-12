Мариупольцам предлагают продать квартиры в фонд городского имущества

12.02.2018 16:15

До 2 марта горожане могут принять участие в конкурсе по продаже жилья Департаменту городского имущества городского совета Мариуполя, передает передает MRPL.CITY.

Об этом сообщается на официальном сайте Мариупольского горсовета.

Департамент городского имущества готов приобрести 1-, 2-, 3- и 4-комнатные квартиры. Они должны соответствовать определенным требованиям: располагаться на территории Центрального, Приморского, Кальмиусского или Левобережного районов Мариуполя; должны быть благоустроенными, с выполненными отделочными работами; дома, в которых находятся квартиры, должны быть оборудованы водопроводом, канализацией, центральным отоплением, электроснабжением, газоснабжением, если последнее предусмотрено проектом дома.

В горсовете также подчеркивают: «Оплата услуг по оформлению договора купли-продажи, расходов, связанных с оформлением права собственности и оплатой предусмотренных законодательством налогов и сборов (обязательных платежей), возлагается на продавца. Участник при определении стоимости объекта недвижимости и подаче конкурсного предложения должен учитывать все вышеуказанные расходы».

Для участия в конкурсе нужно подать заявление-предложение (с указанием стоимости, адреса объекта недвижимого имущества, количества комнат и общей площади), копии правоустанавливающих документов и технического паспорта на объект недвижимости, а также копии паспортов и идентификационных номеров собственников или доверенность.

Подача предложений осуществляется лично или уполномоченным представителем по адресу: Донецкая обл., г. Мариуполь, ул. Митрополитская, 39, 87500, Отдел делопроизводства управления по вопросам обращений граждан и делопроизводства городского совета, каб. 1а.

Сообщается, что подать предложения можно до 02 марта 2018 г. включительно. Дата проведения конкурса - 15 марта 2018 г. Место проведения конкурса - Департамент городского имущества Мариупольского городского совета. Справки по телефону: 58-75-75, 58-75-76.