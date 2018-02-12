Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Стало известно о «прощании с цивилизацией» в «ДНР», что происходит

12.02.2018 11:38
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Стало известно о «прощании с цивилизацией» в «ДНР», что происходит

На временно оккупированных территориях Донбасса разворовывают оборудование Vodafone

Об этом сообщают в социальных сетях.

МТС походу, все. Сеть базовых станций уже начали курочить, причем не сколько днры, а местная шантрапа. Недавно узнал, нашу БС рас***начили тоже местные. По пьяни приспичило догнаться, решили сдать кабель питания. Заодно рубанули и оптический, хотя он на***н не нужен никому”, – написал он.

Этот пост активно комментирую пользователи соцсетей.

“Прощание с цивилизацией”, “Чем быстрее наступит полный пи****! Тем быстрее эта “парабола” изменит свое направление в другую плоскость… то ли революция чести днр))) то ли просто кого-то прибью в итоге!” – пишут в сети.

Как сообщалось ранее, в конце январая в оккупированном Донецке местные жители стали отмечать места, где доступна связь Vodafone специальными указателями. На столбах и других местах в городе появились листки, на которых напечатаны указатели и надписи “МТС ловит там”. Судя по всему, такую же табличку используют с рекламными целями и кафе, попавшие в зону покрытия. В местах с такими указателями заметно скопление людей, которые говорят по телефонам.

 

Источник: https://politeka.net 



Теги: Донбасс, мобильная связь, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх