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В ОРДО 5-летних детей заставляют учить стихи про «пушку, что смотрит на врага»

12.02.2018 11:19
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В ОРДО 5-летних детей заставляют учить стихи про «пушку, что смотрит на врага»

Жители временно оккупированной Макеевки (Донецкая область) жалуются на то, что и детей заставляют учить стихи пропагандистского содержания. Об этом макеевчане пишут в социальных сетях.

Такие стихи выдаются даже воспитанникам детских садов. «#Макеевка зомбирование детей в детсадах, это стихотворение дали выучить пятилетнему ребенку», — возмущенно написал пользователь, приложив к посту фото стихотворения.

«А я возьму в руки карандаш, Нарисую экипаж… Снежную опушку, белые снега, Танковую пушку, что смотрит на врага», — говорится в стихах.

Орфография и стилистика автора полностью сохранены.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, дети, стихи, ОРДЛО
 
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