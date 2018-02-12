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Военный эксперт рассказал, что заставит Путина уйти из Украины
Как заявил старший исследователь аналитического центра American Foreign Policy Council Стивен Бланк, «Военная помощь США Украине не ограничится предоставлением переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.
«Нет оснований считать, что одна только отправка ракет Javelin (которые еще должны прибыть в Украину) достаточна, чтобы засвидетельствовать серьезные намерения США и убедить Путина вывести войска из Украины». Украина все еще испытывает серьезную потребность в средствах военного наблюдения и сбора информации, средствах радиоэлектронной борьбы для противодействия российским беспилотникам и разведке. Украине также необходимо с нуля отстроить свои ВМС», — подчеркивает военный эксперт.
Стивен Бланк убежден, чтобы заставить Путина отступить, Запад должен не только поддержать реформы в украинской оборонной отрасли, правительственные и экономические реформы, но и предоставить ей военную технику, которую она не способна производить самостоятельно. Все указывает на то, что оборонная отрасль Украины значительно развилась с 2014 года. Но она — не ровня технологическому уровню России в сфере военной разведки и средств радиоэлектронной борьбы, которые используются для наведения огневых ударов.
Также он считает, что Украина могла бы оказать поддержку НАТО в виде транспортных средств.
«НАТО могло бы использовать украинские транспортные силы для быстрой переброски сил с Запада в Центральную Европу и Польшу. Такой шаг способствовал бы и НАТО, и Киеву, и стал бы очень очевидным политическим сигналом Москве», — убежден Бланк.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, Путин, война
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