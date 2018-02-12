Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Восстановление сигнала «МТС» на Донбассе: житель «ДНР» рассказал, почему нужно готовиться к худшему

12.02.2018 14:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Восстановление сигнала «МТС» на Донбассе: житель «ДНР» рассказал, почему нужно готовиться к худшему

На оккупированной территории Донбасса в "ДНР" восстановление покрытия мобильного оператора "МТС-Украина" вряд ли произойдет в ближайшем будущем, так как местные мародеры уже начали уничтожать и сдавать на металл сети базовых станций.

Об этом пишет пользователь социальных сетей, ставший очевидцем нападения группы местных мародеров на оборудовании Vodafone, которое обеспечивало работу мобильного оператора и покрытие сети. Пользователь пишет, что "местная шантрапа" срезает кабели питания и сдает в пункты приема металла, попутно повреждая целостность оборудования базовых станций.

При этом пользователи социальных сетей пишут, что пришедший на Донбасс "русский мир" продолжает истреблять цивилизацию на оккупированной территории, буквально грабя еще недавно один из самых успешных регионов Украины.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/144228_1518429159

Источник: https://www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, МТС, мобильная связь, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх