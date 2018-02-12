Захарченко насмешил планами расширить «ДНР»

12.02.2018 20:55

Захарченко выступил со странным заявлением.



Главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил о готовности распространить свою власть на Харьков, Крым и даже часть Молдовы. Такой вывод можно сделать из его топографически безграмотного выступления на митинге в честь 100-летия со дня образования Донецко-Криворожской республики в оккупированном Донецке, передает Хроника.инфо со ссылкой на ostro.org.



Используя историю существования ДКР как мощное орудие пропаганды, Захарченко не только заявляет претензии на территории, входившие в ее состав, но и грозится расширить владения "ДНР" за счет Бессарабии.



"Наши предки нарисовали нам карту. В ней перечислены Харьков, Таврида... Нам ее (карту) надо расширить…. Нам еще Бессарабия будет нужна! Так вот, предки нарисовали нам карту, вот по этой карте и будем идти. И пойдем!", - заявил главарь "ДНР".



Между тем, озвученные территориальные претензии Захарченко выходят за границы здравого смысла. Во-первых, Таврида, на которую претендует главарь "ДНР" – это дореволюционное название Крымского полуострова, ныне оккупированного Россией. Во-вторых, заявляя, что ему еще и Бессарабия будет нужна, боевик забывает, что этим термином называют не только часть Одесской области Украины, но территорию современной Молдовы.



Как сообщалось ранее, Захарченко, рассказывая о Донецко-Криворожской республике, умышленно или в силу малообразованности грубо искажает исторические факты. В частности, говоря о ликвидации ДКР, он заявляет, что республика "была подавлена силами противника", в то время как приказ на закрытие этого проекта поступил из советской России, от Ленина.



Историческая справка. ДКР была ликвидирована по распоряжению Ленина. 17 февраля 1919 года, ровно 99 лет тому назад Совет обороны РСФСР, постановил: "Просить тов. Сталина через Бюро ЦК провести уничтожение Кривдонбасса". Руководитель Донецко-Криворожской республики Артем один из первых смирился с таким решением, но были и такие о которых Ленин говорил, что "упорство нескольких товарищей из Донецкого бассейна походит на ничем не объяснимый и вредный каприз, совершенно недопустимый в нашей партийной среде". Москва оперативно перевела этих "нескольких товарищей" на работу в регионы, отдаленные от ДКР. Федор Сергеев (Артем) в 1921 году погиб в Подмосковье в загадочной железнодорожной катастрофе, а другие девять народных комиссаров первого состава правительства Донецко-Криворожской республики были расстреляны в годы сталинского террора.



Как сообщалось ранее, не смотря на печальную историю ДКР, в феврале 2015 года так называемый "народный совет" принял "меморандум", в котором провозгласил "ДНР" правопреемницей Донецко-Криворожской республики. Эти громкие заявления боевики обосновали "принципами международного права, воплощенными в Уставе Организации Объединенных Наций" и результатами никем не признанного "референдума" 11 мая 2014 года.



По логике сепаратистов, территория, якобы входившая в ДКР в 1918 году, а именно вся юго-восточная Украина от Харькова до Херсона, должна теперь "на законных основаниях" находиться под контролем Донецка. Исходя из этого, авторы "меморандума" призвали народы, проживающие на этих территориях "стать равноправными субъектами" новоиспеченной "Донецкой народной республики". Дескать, юридически существование Донецко-Криворожской республики никогда не было прекращено….



