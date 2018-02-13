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Боевики убили украинского воина в зоне АТО. Еще двоих ранили
13.02.2018 07:10
В результате вражеских обстрелов 12 февраля в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе погиб один украинский воин, еще двое были ранены.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, выражая соболезнования родным и близким защитника, отдавшего жизнь за мирное будущее Украины.
В Сети сообщается, что 12 февраля, около 10:00, во время обстрела погиб младший сержант 58-й отдельной мотопехотной бригады Дмитрий Сысков (1980 г.р.). Он -уроженец Чернигова. До войны работал мастером строительных и монтажных работ. С октября 2016 пошел защищать Украину, подписав контракт.
Теги: Донбасс, смерть, АТО, ВСУ, обстрелы
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