Последние новости раздела
- В Мариуполе пожар убил двоих09:12
- Пограничники обнародовали статистику по донбасским КПВВ на утро 13 февраля09:00
- Партизаны заявили, что подорвали боевиков рядом с Горловкой08:40
- Линия разграничения: КПВВ "Марьинка" остается самым пересекаемым08:34
- Часть Донетчины – обесточена08:23
- В зоне АТО расстреливали беспилотник СММ ОБСЕ08:13
- На Донбассе под огнем оказались позиции сил АТО у 9 населенных пунктов08:08
- Тарута заявил, что Киев в 2014-м сдал Донбасс: появилось видео07:50
- Мобильные отделения Ощадбанка ждут клиентов у линии разграничения в Луганской и Донецкой областях07:30
- Кто подписал "Минск"07:11
Часть Донетчины – обесточена
13.02.2018 08:23
20 тысяч 950 абонентов остались без электричества из-за непогоды, ударившей по югу Донецкой области.
Об этом сообщил губернатор Павел Жебривский. По его словам, налипание влаги на проводах электросети привело к порыву и как следствие - отключение 17 тыс. 840 абонентов в Мариуполе, 2 тысяч 185 – в десяти поселках Мангушского района и 725 – в Чермалыкы.
"Как доложил мой заместитель Виктор Ремький, который занимается вопросами координации действий всех служб по ликвидации последствий этого происшествия, сейчас по всем направлениям работают аварийно-восстановительные бригады. Обещают к концу дня вернуть электричество во все пока обесточены дома", - пишет глава ОГА на своей странице в Фейсбуке.
Теги: Донбасс, непогода, свет, электроэнергия, Жебривский
Читайте также:
- В Мариуполе пожар убил двоих09:12
- Зона АТО: стало известно, где погиб украинский воин09:09
- Пограничники обнародовали статистику по донбасским КПВВ на утро 13 февраля09:00
- Партизаны заявили, что подорвали боевиков рядом с Горловкой08:40
- Линия разграничения: КПВВ "Марьинка" остается самым пересекаемым08:34
- Часть Донетчины – обесточена08:23
- В зоне АТО расстреливали беспилотник СММ ОБСЕ08:13
- На Донбассе под огнем оказались позиции сил АТО у 9 населенных пунктов08:08
- Тарута заявил, что Киев в 2014-м сдал Донбасс: появилось видео07:50
- Мобильные отделения Ощадбанка ждут клиентов у линии разграничения в Луганской и Донецкой областях07:30
- В Мариуполе пожар убил двоих09:12
- Зона АТО: стало известно, где погиб украинский воин09:09
- Пограничники обнародовали статистику по донбасским КПВВ на утро 13 февраля09:00
- Гужву объявили в розыск08:56
- Партизаны заявили, что подорвали боевиков рядом с Горловкой08:40
- Линия разграничения: КПВВ "Марьинка" остается самым пересекаемым08:34
- Часть Донетчины – обесточена08:23
- Уволен директор "Укроборонпрома"08:22
- В зоне АТО расстреливали беспилотник СММ ОБСЕ08:13
- На Донбассе под огнем оказались позиции сил АТО у 9 населенных пунктов08:08
- Масленичная неделя началась: традиции и запреты древнего праздника19:00
- Парацетамол признан опасным для здоровья18:30
- Почему герань должна быть в каждом доме10:00
- Ученые открыли новые полезные свойства пива09:50
- Ученые рассказали, можно ли есть снег09:02
- Какая ты Богиня по знаку Зодиака? 08:43
- Чем опасно для здоровья грязное постельное белье08:15
- Экстрасенсы уверяют: эти 6 украшений приносят одни беды07:55
- НЕ ПРОПУСТИТЕ! Скоро наступит волшебный день, когда все желания непременно сбываются07:23
- Эти продукты быстро избавят от похмелья21:59
- Эксперт предполагает, что есть опасность нового "котла" на Донбассе
- Россия понесла огромные потери в Сирии: погибли те, кто воевал на Донбассе
- Захарченко готовит ОРДО к новым мощным обстрелам
- По Донбассу носятся фазаны, зайцы и олени
- Глава МИД РФ ответил на вопрос о признании "ДНР" и "ЛНР"
- Названы главные проблемы жителей ОРДЛО
- Стало известно о «прощании с цивилизацией» в «ДНР», что происходит
- Отличная новость для ВПЛ: на их сторону встал Верховный Суд Украины
- Донбасские КПВВ: соцсети сообщили, что происходит 10 февраля на линии разграниения
- Донбасс: патрули СММ ОБСЕ прорвались к границе