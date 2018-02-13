Донбасс под огнем: опубликована новая карта из зоны АТО

13.02.2018 14:11

Минобороны Украины опубликовало сегодня, 13 февраля, карту из зоны проведения антитеррористической операции на Донбассе. Она отображает ситуацию за минувшие сутки.



Согласно карте, резко обострилась сиутация в районе Светлодарской дуги. Неспокойно также было на юге Донетчины и у отдельных населенных пунктов Луганщины.

Напомним, что ранее стало известно: вчера погиб уроженец Чернигова, младший сержант 58-й отдельной мотопехотной бригады Дмитрий Сысков (1980 г.р.).



Всего за прошедшие сутки, 12 февраля, оккупанты совершили 11 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.