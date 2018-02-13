Газовый удар по Донбассу: десятки тысяч человек зимуют без тепла

13.02.2018 19:44

Из-за серьезных повреждений газопроводов в результате боевых действий многие жители Донбасса лишены возможности жить в нормальных условиях: свободно готовить пищу, отапливать дома, подогревать воду для бытовых нужд. Об этом сообщает БФ "Право на защиту".



Так, летом 2017-го остались без газа населенные пункты Нижнее, Нижнее-1, Тошковка, Тошковка-1 Попаснянского района и Крымское Новоайдарского района Луганской области с населением более 7 тыс. человек. Ремонтные работы невозможны из-за отсутствия договоренности, ведь поврежденный участок находится на неподконтрольной территории в зоне обстрелов.



Лишь в октябре началось прокладки альтернативного газопровода. Однако в январе с началом сильных снегопадов и из-за значительного ухудшения погодных условий работы были прекращены. По словам сотрудников БФ "Право на защиту", на прошлой неделе работы возобновили, но пока они не завершены. Так что люди, похоже, дозимуют без газа.



Подобная ситуация в Донецкой области, где с июня прошло года после обстрелов остались без газа жители города Авдеевка и 7 населенных пунктов Ясиноватского района (Красногоровка, Ласточкино, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Водяное и Нетайлово). А города Марьинка и Красногоровка Марьинского района живут без газа еще с 2014 года. Для решения проблемы было организовано строительство альтернативного газопровода, однако из-за ряда проблем он до сих пор не введен в эксплуатацию. И если владельцы частного жилья находят выход из ситуации, используя старые печки или буржуйки, то жители многоквартирных домов такой возможности не имеют и находятся в очень тяжелом положении.



К примеру, из-за низкого напряжения в электрической сети, невозможно одновременно включать обогреватель и электрическую печь, поэтому жители 2-этажек в с. Красногоровка Ясиноватского района вынуждены готовить пищу под открытым небом - на костре.