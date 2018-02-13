Геращенко о наблюдателях ОБСЕ: Ездят только по асфальту

13.02.2018 11:41

Член постоянной делегации Украины в ПАСЕ, представитель Украины в гуманитарной подгруппе на минских переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко заявила, что наблюдатели СММ ОБСЕ наблюдают далеко не за всем на Донбассе.



"Во время вчерашнего визита на Донбасс видели группы СММ только у КПВВ. Затем они признали, что из-за вопроса безопасности не заезжают на окраине Катериновки и другие регулярно обстреливаемых мест, - сообщила Геращенко. - Ездят только по асфальту - внутренними правилами запрещено передвижение грунтовкой… Конечно, мы очень благодарны миссии за ее непростую работу. Но честно будет говорить и о недостатках".