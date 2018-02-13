Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Геращенко о наблюдателях ОБСЕ: Ездят только по асфальту

13.02.2018 11:41
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Геращенко о наблюдателях ОБСЕ: Ездят только по асфальту

Член постоянной делегации Украины в ПАСЕ, представитель Украины в гуманитарной подгруппе на минских переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко заявила, что наблюдатели СММ ОБСЕ наблюдают далеко не за всем на Донбассе.

"Во время вчерашнего визита на Донбасс видели группы СММ только у КПВВ. Затем они признали, что из-за вопроса безопасности не заезжают на окраине Катериновки и другие регулярно обстреливаемых мест, - сообщила Геращенко. - Ездят только по асфальту - внутренними правилами запрещено передвижение грунтовкой… Конечно, мы очень благодарны миссии за ее непростую работу. Но честно будет говорить и о недостатках".



Теги: Донбасс, безопасность, наблюдатели, Геращенко, СММ ОБСЕ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх