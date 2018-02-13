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Ходаковский: В состав Украины - только через наш труп
Один из главных критиков главаря "ДНР" Александра Захарченко – бывший "глава" "Совета безопасности" псевдореспублики Александр Ходаковский переживает, что оккупированный Донбасс может вернуться в Украину.
Ходаковский, бывший ранее командиром спецподразделения СБУ "Альфа", а потом - вожаком батальона "Восток" (переформатирован в объединение "Патриотические силы Донбасса"), припомнил заявление Олега Царева (бывший нардеп-регионал, некоторое время бывший "спикером парламента Новороссии"; укрывается на территории РФ). Тот, глядя на переговоры помощникам президента РФ - Суркова и спецпреда Госдепа США по Украине – Волкера, заявил, что "по историческим меркам Донбасс довольно быстро окажется в составе Украины".
Упомянул Ходаковский на своей странице в Фейсбуке, где он значится как Александр Сергеев, и "обожаемого" им Захарченко, заявившего, что "ДНР" будет "расширяться на земли Тавриды и Бессарабии...".
После чего Ходаковский выдал следующее: "Ну а мы, грешные, будем делать то, что делали: воевать, сопротивляться, поддерживать друг друга в трудном положении, и верить. Не знаю, как насчет Тавриды - но в состав Украины только через наш труп. И здесь это не фигурально".
Теги: Украина, Донбасс, ДНР, Ходаковский, оккупанты
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