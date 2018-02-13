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Кто подписал "Минск"
В сентябре 2014 года Минские соглашения подписали РФ, Украина и ОСБЕ. РФ и Украина - стороны конфликта, ОБСЕ - посредник.
Об этом сообщают Інформаційні війська України, подчеркивая, что российская пропаганда врет, что якобы "Минские соглашения подписала Украина с т.н. "ЛДНР", а РФ - посредник":
"В феврале 2015 года Украина, Россия, Германия и Франция подписали "комплекс мер" по выполнению Минских соглашений, где сторонами конфликта по прежнему являются РФ и Украина, а посредниками выступают Франция и Германия, - отмечают Інформаційні війська України. - Террористы т.н. "ЛДНР" не являются субъектами ни Минских соглашений, ни "комплекса мер"".
В течение трех лет Российская Федерация не выполнила ни одного пункта минских договоренностей, ей нужна дестабилизация Украины. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь МИД в Twitter.
"12.02.15 - принят Комплекс мер по имплементации минских соглашений (2014). Ни одного пункта не выполнила. РФ нужны война и дестабилизация Украины", - написала Беца.
Напомним, 12 февраля 2015 года в Минске "нормандская четверка" (Украина, Германия, Франция и Россия) на уровне лидеров подписала соглашение "Минск-2" - Комплекс мер по выполнению минских соглашений. Договоренности кроме прочего предусматривают прекращение огня, отвод войск и тяжелого вооружения; за этим должны следить представители ОБСЕ.
Недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Украину в "сломе минских соглашений" из-за принятия законопроекта о реинтеграции Донбасса. В ответ на это в МИД назвали "сломом" минских договоренностей невыполнение РФ своих обязательств и продолжение агрессии.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, соглашение, Минские договоренности
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