Линия разграничения: КПВВ "Марьинка" остается самым пересекаемым

13.02.2018 08:34

По данным Госпогранслужбы Украины, за прошедшие сутки, 12 февраля, через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 32,6 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств.



Статистика по каждому КПВВ выглядит следующим образом:



"Марьинка" - 8120 человек и 1550 транспортных средств;



"Майорск" - 7660 человек и 905 транспортных средств;



"Новотроицкое" - 6085 человек и 1165 транспортных средств;



"Гнутово" -3765 человек и 850 транспортных средств;



"Станица Луганская" - 6975 человек.