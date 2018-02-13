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Луганское направление: полные данные по обстрелам за 12 февраля
За прошедшие сутки на Луганском направлении зафиксировано 9 прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. Об этом сообщает сайт Минобороны Украины.
Отмечается, что противник трижды применял по защитникам Крымского минометы калибров 120 и 82 мм, сопровождая обстрелы огнем из гранатометов и другого пехотного оружия.
Вражеские минометные обстрелы из калибров 82 мм зафиксированы в сторону оборонительных позиций ВСУ в районе г. Попасная.
Под вражеским огнем из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов оказались защитники Украины вблизи н.п. Зайцево, Новолуганское, Новгородское, Екатериновка, Светлодарск.
"Военнослужащие Вооруженных Сил Украины почти на каждый вражеский обстрел давали адекватный ответ из штатного пехотного вооружения, что не запрещено минскими договоренностями", - отмечают в Минобороны.
Напомним, что ранее стало известно: вчера погиб уроженец Чернигова, младший сержант 58-й отдельной мотопехотной бригады Дмитрий Сысков (1980 г.р.).
Всего за прошедшие сутки, 12 февраля, оккупанты совершили 11 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.
Минобороны Украины опубликовало сегодня, 13 февраля, карту из зоны проведения антитеррористической операции на Донбассе. Она отображает ситуацию за минувшие сутки.
Теги: Донбасс, ВСУ, обстрелы, Луганское направление, минометы
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