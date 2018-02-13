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Миротворцы для Донбасса: новые цифры и "белорусский фактор"
Идея введения на Донбасс миротворческой миссии звучит уже давно, но получила "вторую жизнь" и поддержку относительно недавно. Во многом тут сыграли свою обращение президента Украины Петра Порошенко в ООН, а также поддержка США украинского "миротворческого варианта".
Как отмечает Антикризисный медиа-центр, Российская Федерация на словах полностью поддержав инициативу, начала торг вокруг деталей будущей миссии. Так, если украинская сторона настаивает на том, что миссия миротворцев которые должны взять под контроль украино-российскую госграницу, которая попрана на части Донбасса, то РФ настаивает на охране миротворцами только миссии ОБСЕ.
Также Украина категорически выступает против участия в миссии российских военных, которые поддерживают самопровозглашенные республики и воюют против ВСУ, время от времени попадая в плен.
Так, принятие законопроекта № 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", в том числе, ставит заслон на участии российских миротворцев в миссии ООН (в состав миротворцев не могут входить военные из страны, которая на законодательном уровне считается оккупантом, а именно таковым в законе названа Россия).
В ноябре глава белорусского МИД Владимир Макей заявил на совместной пресс-конференции в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, что Беларусь готова направить миротворческий контингент на Донбасс.
"Если нужно будет, мы готовы выделить соответствующий миротворческий контингент, если это будет приемлемо всем заинтересованным сторонам, для того, чтобы участвовать в решении миротворческих задач", - сказал Макей.
Он также заявил, что Беларусь заинтересована, чтобы на востоке Украины как можно скорее установился мир.
"Еще в октябре 2014 года президент Беларуси Александр Лукашенко говорил о готовности направить миротворцев на Донбасс", - добавил он.
Украинские политики не считают эту идею очень хорошей, обращая, в частности, внимание на пророссийски шаги Беларуси, например во время голосования в Третьем комитете ООН по резолюции о нарушении прав человека в оккупированном Россией Крыма.
"Беларусь претендует на то, что она дает нейтральную площадку для проведения мирных переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе. Совершенно очевидно, что нейтральность имеет несколько иную окраску, чем голосовать против резолюции о нарушении прав человека - украинцев, крымских татар в оккупированном Крыму. Нейтральность не предусматривает того, что страна позволяет другой стране безнаказанно воровать территории и нарушать права человека", - заявила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.
Между тем, появились конкретные оценки количества миротворцев, которые нужны для проведения миротворческой миссии в Донбассе.
Для урегулирования конфликта на Донбассе ООН следует отправить в Украину до 24 тысяч миротворцев.
Об этом говорится в докладе, подготовленном экспертом ООН при Колумбийском университете в Нью-Йорке Ричардом Гоуаном по поручению бывшего генерального секретаря НАТО, советника президента Украины Петра Порошенко Андерса Фог Расмуссена, передает DW со ссылкой на Reuters.
В докладе, который будет представлен 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, говорится, что ООН следует рассмотреть вопрос о силе численностью около 20 000 военнослужащих из стран, не входящих в НАТО, и четырех тысяч полицейских, чтобы помочь урегулировать конфликт на Востоке Украины.
Согласно предложению, в состав контингента должны войти представители таких европейских стран, как Швеция, стран с опытом участия в миротворческих миссиях, как Бразилия, а также государств, которые пользуются доверием РФ - Беларусь. Введение миротворческой миссии на Донбасс позволит, в частности, провести там местные выборы, говорится в докладе.
Отдельные эксперты говорили о необходимости отправить на Донбасс в 50 000 миротворцев, но автор доклада считает такую цифру нереалистичной. На данный момент конфликт на Донбассе мониторят более 700 наблюдателей ОБСЕ.
Между тем, согласно отчету иностранной разведки Эстонии, Российская Федерация не намерена прекращать боевые действия в зоне военного конфликта на Донбассе, и будет продолжать использовать их как инструмент давления на официальный Киев.
В то же время Кремль пытается "спасти лицо" из-за углубления изоляции со стороны Запада, учитывая приближение президентских выборов в России.
Именно поэтому Россия предложила ввести миротворцев на восток Украины. Но это предложение, по мнению экспертов, имеет целью отложить решение конфликта, сделав его более затяжным.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Беларусь, ООН, конфликт, миротворцы
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