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Названы 5 положительных моментов минских соглашений
Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ольга Айвазовская прокомментировала третью годовщину т.н. "Минска-2".
"При вооруженных конфликтах любой природы, а особенно тех, что сознательно, рационально спланированы, в которые было инвестировано колоссальное количество ресурсов со стороны государства-агрессора, простые решения не работают", - отмечает Айвазовская.
По ее мнению, процесс переговоров себя уже оправдал, если есть:
1) санкции;
2) уменьшение (хотя, к сожалению, не полное прекращение) боевых действий;
3) освобождение (хотя, к сожалению, не всех) заложников;
4) навязывание своей политической программы, а не реализацию видения агрессора;
5) выигранное время, который как ресурс имеет колоссальную ценность.
"Но следует не быть детьми и понимать, что если мы не имеем 100% результата здесь и сейчас на уровне Минска, Нормандии, переговоров Волкер-Сурков, СБ ООН и т.д., то есть только одна совершенно неизменная составляющая в этих процессах и форматах: РОССИЯ", - подчеркивает Айвазовская.
Напомним, 12 февраля 2015 года в Минске "нормандская четверка" (Украина, Германия, Франция и Россия) на уровне лидеров подписала соглашение "Минск-2" - Комплекс мер по выполнению минских соглашений. Договоренности кроме прочего предусматривают прекращение огня, отвод войск и тяжелого вооружения; за этим должны следить представители ОБСЕ.
Недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Украину в "сломе минских соглашений" из-за принятия законопроекта о реинтеграции Донбасса. В ответ на это в МИД назвали "сломом" минских договоренностей невыполнение РФ своих обязательств и продолжение агрессии.
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Теги: Украина, Россия, Донбасс, агрессия, Минские договоренности
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