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Пресс-секретарь МИД Украины: Мы выполняем Минские договоренности, а Россия идет на эскалацию
Украина во многом опередила выполнение Минских договоренностей. При этом РФ выгодно, чтобы Украина оставалась горячей точкой. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.
Она напомнила, что есть Минские договоренности от 5 сентября 2014 года и от 19 сентября 2014 года. А 12 февраля 2015 года был указан план мероприятий для имплементации Минских договоренностей. "То есть, нельзя говорить "Минск-1" или "Минск-2". На самом деле, это один документ "Минские договоренности", состоящий из этих трех частей", - подчеркнула Беца.
По словам ее на сегодняшний день РФ не проявила ни политической воли, ни политического желания, ни одного шага по выполнению договоренностей. Марьяны Бецы отметила, что первые пункты этих договоренностей – это прекращение огня. При этом уменьшение количества обстрелов не является прекращением огня.
Пресс-секретарь МИД Украины подчеркнула, что незаконные вооруженные формирования продолжают использовать запрещенное вооружение. "Россия идет на эскалацию, ей важно, чтобы Украина оставалась горячей точкой, дестабилизированной, хаотичной и, по большому счету, чтобы продолжалась война, агрессия в Украине", – уверена Марьяна Беца.
Также она сказала, что без условий безопасности (а это не только прекращение огня, но и отвод тяжелой артиллерии, верификация режима прекращения огня) нельзя переходить к политической части.
"По моему мнению, Украина даже опередила во многом выполнение Минских договоренностей. Вы знаете, был принят закон об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Луганской и Донецкой областей. То есть, политические шаги мы делаем… Но без освобождения заложников, что является приоритетным, говорить о проведении выборов на территории, где стреляют и убивают людей, неприемлемо", – отметила Беца.
"Ни один документ не идеален, но мы понимаем, что это – единственный путь урегулировать ситуацию на Донбассе", – добавила она, подчеркнув, что Минские соглашения остаются приоритетными для Украины.
Пресс-секретарь МИД также напомнила, что в Минских договоренностях – 3 стороны: Украина, Россия и ОБСЕ.
Минские соглашения, регламентирующие разрешение конфликта на Донбассе, были подписаны в сентябре 2014-го и (в более расширенном виде) в феврале 2015 года. Они предполагают прекращение огня, отвод тяжелой техники от линии соприкосновения, освобождение всех заложников, а также восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины в Донецкой и Луганской областях. После этого реализуется политическая часть, включающая выборы на неподконтрольной в данный момент территории – по украинским законам.
Недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Украину в "сломе минских соглашений" из-за принятия законопроекта о реинтеграции Донбасса. В ответ на это в МИД назвали "сломом" минских договоренностей невыполнение РФ своих обязательств и продолжение агрессии.
Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ольга Айвазовская прокомментировала третью годовщину т.н. "Минска-2".
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Теги: Украина, Россия, Донбасс, МИД, Минские договоренности
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