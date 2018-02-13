- За счет чего восстановят Донбасс: названы источники22:20
- Появилось важное пособие для переселенцев22:00
- У Маріуполі створять представництво "Держмолодьжитла"21:42
- Представители СММ ОБСЕ отреагировали на выпад Геращенко21:27
- Штаб АТО заявил, что на Светлодарской дуге ударила артиллерия21:20
- Пресс-секретарь МИД Украины: Мы выполняем Минские договоренности, а Россия идет на эскалацию21:14
- Европейский суд по правам человека вынес важное решение о конфликте на Донбассе20:54
- Восстановление мобильной связи в ОРДО: Vodafone подал заявки, оккупанты молчат20:44
- Тымчук: В Москве прекрасно знают, что огромная часть выделяемых на оккупированный Донбасс ресурсов разворовывается20:29
- Плохие знаки: "номера ДНР" стали проблемой для граждан, пересекающих линию разграничения20:14
Разведчика "Тумана" из "ДНР" приговорили к солидному сроку
Разведчик из террористической группировки "ДНР", который воевал на Донетчине, приговорен к 9 годам заключения.
Во время судебных слушаний установлено, что 24-летний уроженец Славянского района в декабре 2015 года по собственной воле вступил в ряды боевиков. Получив позывной "Туман", был назначен на должность разведчика 1-го взвода разведывательной роты 1-й Славянской бригады террористической организации "ДНР".
С оружием в руках и в камуфлированной одежде он вместе с другими боевиками дислоцировался в с. Комсомольское Старобешевского района Донецкой области. Пройдя инструктаж в так называемом "Министерстве государственной безопасности "ДНР", осуществлял наблюдение за военнослужащими Вооруженных Сил Украины.
В октябре 2016-го сообщника террористов задержали сотрудники СБУ при пересечении блокпоста.
В суде своей вины он не признал, однако, по мнению коллегии судей Токмакского районного суда Запорожской области, общественным обвинением полностью доказана вина гражданина.
Сообщник террористов признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической группе или террористической организации), и приговорен к 9 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
Теги: Донбасс, суд, разведка, приговор, ДНР
- Расхитителя коммунальной собственности приговорили к 150 часам общественных работ
- Наркокурьеры выслушали приговоры
- Снежнянского преступника посадят на девять лет
- Мариупольского браконьера лишили орудий лова
- В Славянске осудили "охранника"-мошенника
- Мариупольским педофилам, развратившим около 200 девочек, вынесли приговор
- За счет чего восстановят Донбасс: названы источники22:20
- Появилось важное пособие для переселенцев22:00
- У Маріуполі створять представництво "Держмолодьжитла"21:42
- Представители СММ ОБСЕ отреагировали на выпад Геращенко21:27
- Штаб АТО заявил, что на Светлодарской дуге ударила артиллерия21:20
- Пресс-секретарь МИД Украины: Мы выполняем Минские договоренности, а Россия идет на эскалацию21:14
- Европейский суд по правам человека вынес важное решение о конфликте на Донбассе20:54
- Восстановление мобильной связи в ОРДО: Vodafone подал заявки, оккупанты молчат20:44
- Тымчук: В Москве прекрасно знают, что огромная часть выделяемых на оккупированный Донбасс ресурсов разворовывается20:29
- Плохие знаки: "номера ДНР" стали проблемой для граждан, пересекающих линию разграничения20:14
- За счет чего восстановят Донбасс: названы источники22:20
- Появилось важное пособие для переселенцев22:00
- У Маріуполі створять представництво "Держмолодьжитла"21:42
- Представители СММ ОБСЕ отреагировали на выпад Геращенко21:27
- Штаб АТО заявил, что на Светлодарской дуге ударила артиллерия21:20
- Пресс-секретарь МИД Украины: Мы выполняем Минские договоренности, а Россия идет на эскалацию21:14
- Европейский суд по правам человека вынес важное решение о конфликте на Донбассе20:54
- Восстановление мобильной связи в ОРДО: Vodafone подал заявки, оккупанты молчат20:44
- Тымчук: В Москве прекрасно знают, что огромная часть выделяемых на оккупированный Донбасс ресурсов разворовывается20:29
- Плохие знаки: "номера ДНР" стали проблемой для граждан, пересекающих линию разграничения20:14
- Масленичная неделя началась: традиции и запреты древнего праздника19:00
- Парацетамол признан опасным для здоровья18:30
- Почему герань должна быть в каждом доме10:00
- Ученые открыли новые полезные свойства пива09:50
- Ученые рассказали, можно ли есть снег09:02
- Какая ты Богиня по знаку Зодиака? 08:43
- Чем опасно для здоровья грязное постельное белье08:15
- Экстрасенсы уверяют: эти 6 украшений приносят одни беды07:55
- НЕ ПРОПУСТИТЕ! Скоро наступит волшебный день, когда все желания непременно сбываются07:23
- Эти продукты быстро избавят от похмелья21:59
- Россия понесла огромные потери в Сирии: погибли те, кто воевал на Донбассе
- Стало известно о «прощании с цивилизацией» в «ДНР», что происходит
- Соцсети комментируют ситуацию на донбасских КПВВ: "льгота", "суперльгота" и "трындец"
- Глава МИД РФ ответил на вопрос о признании "ДНР" и "ЛНР"
- Названы главные проблемы жителей ОРДЛО
- НЕ ПРОПУСТИТЕ! Скоро наступит волшебный день, когда все желания непременно сбываются
- Отличная новость для ВПЛ: на их сторону встал Верховный Суд Украины
- Восстановление сигнала «МТС» на Донбассе: житель «ДНР» рассказал, почему нужно готовиться к худшему
- Соцсети: актуальная информация с донбасских КПВВ после девяти утра
- КПВВ Донетчины: всё, что нужно узнать о пересечении линии разграничения на транспорте