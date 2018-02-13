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Архив - Донецкая область

Саперы обезвердили на Донбассе более 5 тысяч смертоносных предметов

13.02.2018 15:07
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Саперы обезвердили на Донбассе более 5 тысяч смертоносных предметов

Инженерно-саперные подразделения Вооруженных Сил Украины активно продолжают работу в районе проведения АТО на территориях Донецкой и Луганской областей.

По данным Минобороны, в течение недели саперные подразделения ВСУ проверили более 3 га территории на наличие взрывоопасных предметов и обезвредили 5610 единиц ВОП.

Всего с начала проведения АТО саперные подразделения ВСУ проверили более 3 646 га территории Донецкой и Луганской областей, обезвредили около 184 тысяч 500 взрывоопасных предметов, а также очистили более 1 153 км дорог и маршрутов передвижения.



Теги: Донбасс, мины, взрывоопасные предметы, Минобороны, саперы
 
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