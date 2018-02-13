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Архив - Донецкая область

Штаб АТО заявил, что на Светлодарской дуге ударила артиллерия

13.02.2018 21:20
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Штаб АТО заявил, что на Светлодарской дуге ударила артиллерия

В десятом часу вечера пресс-центр штаба АТО опубликовал заявление об эскалации конфликта на Донбассе.

"В районе Светлодарск дуги вероятно по собственной инициативе командования 3 и 7 мотопехотных бригад противника отдало приказ на применение артиллерии калибра 122 мм против сил АТО, - отмечается в сообщении. - Силы Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей оставляют за собой право на адекватный ответ".



Теги: Донбасс, обстрел, артиллерия, АТО, Светлодарская дуга
 
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