Штаб АТО заявил, что на Светлодарской дуге ударила артиллерия

13.02.2018 21:20

В десятом часу вечера пресс-центр штаба АТО опубликовал заявление об эскалации конфликта на Донбассе.



"В районе Светлодарск дуги вероятно по собственной инициативе командования 3 и 7 мотопехотных бригад противника отдало приказ на применение артиллерии калибра 122 мм против сил АТО, - отмечается в сообщении. - Силы Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей оставляют за собой право на адекватный ответ".