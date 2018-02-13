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Архив - Донецкая область

СММ ОБСЕ ненадолго пустили к границе у Изварино и Новоазовска

13.02.2018 17:31
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СММ ОБСЕ ненадолго пустили к границе у Изварино и Новоазовска

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 12 февраля), наблюдатели посетили два приграничных района, которые не контролируются правительством.

Так, 10 февраля, осуществляя мониторинг в пункте пропуска на границе возле н. п. Изварино (52 км к юго-востоку от Луганска) в течение примерно 1 часа, члены патруля СММ видели, что из Украины выехали 7 автомобилей, 2 грузовика с крытыми грузовыми отсеками (с украинскими номерными знаками) и 1 автобус (с украинскими номерными знаками), а также вышли 67 человек; а в Украину въехали 16 автомобилей, 3 грузовика с крытыми грузовыми отсеками (2 с украинскими номерными знаками) и 1 автобус (украинскими номерными знаками), а также вошли 11 человек (4 мужчин и 7 женщин).

11 февраля в течение получаса наблюдения в пункте пропуска вблизи н. п. Новоазовск (102 км к юго-востоку от Донецка) команда Миссии видела, что из Украины выехали 8 автомобилей (4 с украинскими номерными знаками, 1 — с российскими, 1 — с польскими и 2 с табличками "ДНР") и 1 грузовик с крытым грузовым отсеком (с украинскими номерными знаками), а в Украины въехали 13 автомобилей (5 с украинскими номерными знаками, 3 — с российскими и 4 с табличками "ДНР", определить номерные знаки еще одного автомобиля не представлялось возможным), а также 1 грузовик с крытым грузовым отсеком (с табличками "ДНР").



Теги: Донбасс, Новоазовск, наблюдатели, граница, СММ ОБСЕ
 
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