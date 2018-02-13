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Свыше 30 минометных снарядов обрушились на позиции ВСУ, есть потери

13.02.2018 14:24
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Свыше 30 минометных снарядов обрушились на позиции ВСУ, есть потери

За прошлые сутки, 12 февраля, на Донбассе зафиксировано 11 прицельных вражеских обстрелов по оборонительных позициях защитников Украины. При этом оккупанты выпустили по украинским военнослужащим более 30 снарядов из минометов калибров 120 и 82 мм.

Применяя штатное пехотное вооружение, не запрещено минского договоренностям, военнослужащие Вооруженных Сил Украины 7 раз открывали ответный огонь. Об этом сообщает сайт Минобороны.

Также представители ведомства подтвердили потери, о которых ранее сообщал пресс-центр штаба АТО. Вследствие вражеских обстрелов, вчера, около 10.00, в районе проведения АТО погиб украинский воин 1980 г.р. Еще двое украинских военнослужащих получили ранения и были эвакуированы в военные мобильные госпитали. Состояние здоровья одного из военнослужащих - удовлетворительное, еще одного - средней тяжести.

Напомним, что Минобороны Украины опубликовало сегодня, 13 февраля, карту из зоны проведения антитеррористической операции на Донбассе. Она отображает ситуацию за минувшие сутки.



Теги: Донбасс, АТО, потери, ВСУ, обстрелы, минометы
 
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