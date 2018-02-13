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Тарута заявил, что Киев в 2014-м сдал Донбасс: появилось видео

13.02.2018 07:50
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Тарута заявил, что Киев в 2014-м сдал Донбасс: появилось видео

Народный депутат Украины, экс-губернатор Донецкой области (в 2014 году) Сергей Тарута заявил, что у властей Донетчины в 2014-м не было полномочий оказывать влияние на силовые структуры в регионе. А информирование представителей Министерства обороны и исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова о том, что вооруженная колонна боевиков из Славянска движется в Донецк, якобы не имело результатов.

"Все военные подчиняются только президенту, это вопрос, который я задавал президенту. Я звонил и министру, и президенту, который не брал трубку. И звонил главнокомандующему – Муженко, и говорил: "Что вы делаете? Почему вы сдаете Донбасс?" У губернатора не было совсем никакой возможности влиять. Я предлагал", – заявил Тарута на ток-шоу "Народ против" в эфире телеканала "Zik".



Он подчеркнул, что, занимая пост губернатора в Донецкой области в 2014 году, не имел полномочий командовать силовыми структурами. "Они мне не подчинялись, никто – ни милиция, ни Министерство обороны, ни СБУ. Никто", – сказал нардеп.

Экс-спикер пресс-центра штаба АТО Алексей Дмитрашковский ранее заявлял, что в 2014 году украинские военные дважды запрашивали разрешение на уничтожение колонны военной техники, которая под руководством офицера контрразведки РФ Игоря Гиркина (Стрелкова) направлялась из Славянска в Донецк, но получили отказ.

Бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин), который весной 2014-го с прочими российскими наемниками и местными предателями захватил Славянск, а летом того же года перекочевал в Донецк, в данный момент находится в РФ (гражданином которой, как и многие оккупанты, является) и возглавляет штаб т.н. движения "Новороссия", всячески помогая захватчикам Донбасса.



Теги: Донбасс, Киев, Сергей Тарута, боевики, оккупанты
 
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