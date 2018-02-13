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Тымчук: В Москве прекрасно знают, что огромная часть выделяемых на оккупированный Донбасс ресурсов разворовывается
Координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук в интервью "Апострофу" прокомментировал причины и возможные последствия заключения между пророссийскими группировками "ДНР" и "ЛНР" соглашения о так называемом "едином таможенном пространстве".
"На данный момент это трудно назвать объединением. Кремль пытается максимально устранить те противоречия, которые были между ЛНР и ДНР для того, чтобы создать видимость какой-то "единой "Новороссии" в первоначальном варианте, за который они боролись в 2014 году, - отмечает Тымчук. - В 2015 году этот проект потерпел полнейший крах".
По словам координатора ИС, изначально конфигурация на территории оккупированных Донецкой и Луганской областей была следующей: определенные российские спецслужбы имели свои сферы влияния. Донецкую область, где была и остается более существенная военная составляющая оккупационных войск, курирует и имеет больше рычагов влияния Главное разведывательное управление Генштаба Российской Федерации. В Луганской области раньше начали развиваться "административные" оккупационные структуры, которые возглавил экс-главарь Игорь Плотницкий, которого сместили минувшей осенью. Военная составляющая там была слабее.
"Да и сегодня мы наблюдаем, что "первый армейский корпус ДНР" намного мощнее "второго армейского корпуса ЛНР". Но Луганская область была интересна объёмами добычи угля – основная часть ведь припадает на нее. Так сложилось, что ее плотнее курировала Федеральная служба безопасности, - делится Тымчук. - Понятно, что в обоих случаях центральным пунктом принятия решений является администрация президента Российской Федерации, но через разные каналы. Это вылилось в то, что Александр Захарченко приобрел определенный политический вес в так называемой ДНР, то есть может влиять на процесс принятия решений, а не просто быть слепой марионеткой в руках Кремля. Та же ситуация - с Игорем Плотницким. Он, как мы уже знаем, отличался большей жадностью и меньшей управляемостью. Это алчный человек, у которого, по-моему, не существовало вообще никаких тормозов в плане наживы, из-за чего его и пришлось убрать со сцены".
По словам Тымчука, после того, как пришли более управляемые люди, у Москвы появилась возможность убрать противоречия между "республиками" и изобразить какое-то единодушие.
"Поскольку введение "таможенных сборов" и "границ" между областями вызвало изумление и у боевиков, и у местного населения на оккупированных территориях, то задача-минимум – продемонстрировать какое-то единство – выполнена, - продолжает координатор ИС. - Вопрос в том, будет ли полноценное объединение в единую структуру, условно говоря, в ту же "Новороссию". На данный момент я не вижу повода исключать такой вариант, но, с другой стороны, сферы влияния остаются распределенными: ГРУ и Минрегионразвития РФ курируют ДНР, а ФСБ – ЛНР".
По мнению нардепа, в случае объединения Кремль получает плюс в виде того, что одной структурой всегда легче управлять, чем несколькими.
"Кроме того - и это может быть важно для Путина - в таком случае убирается очень много звеньев распределения материальных и финансовых ресурсов, - поясняет Тымчук. - Ведь в России прекрасно понимают существующие масштабы дерибана в псевдореспубликах, и понятно, что это никому не нравится. В Москве прекрасно знают, что огромная часть выделяемых на оккупированный Донбасс ресурсов просто-напросто разворовывается. С уходом Плотницкого один серьезный "пылесос" убран, но схема остается такой же".
Среди минусов объединения – возможное столкновение лбами российских кураторов в лице силовиков, отмечает Тымчук.
"Кроме того, местные главари тоже имеют свой интерес к кормушке, так что объединение может вызвать перераспределение сфер влияния и вернуть ситуацию 2014 года, когда разные бандформирования открыто между собой враждовали по вопросам контроля над бизнесом или получения российской помощи", - поясняет координатор ИС.
Теги: Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, Тымчук, оккупанты
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