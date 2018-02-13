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Украинский министр: Если в Москве год просидел, то ничего, а если в Донецке – то всё
Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша уверен, что ненависть – не ценность. И призывает бороться не столько с Россией, сколько - за Украину.
"Люди, которые сейчас работают в России, могут ездить из Москвы в Киев – в этом нет проблем. Хотя они и живут постоянно в Москве, мы им не отказываем в праве пользоваться в Украине правами, как и другим гражданам. Значит, если в Москве год просидел, то ничего, а если в Донецке – то всё. А разве в России нет российской пропаганды? А в чем тогда разница? Никто не может сказать", - отмечает глава МинВОТ в интервью The Virtuoso.
"Многие люди говорят, что мы боремся с Россией, а, по-моему, мы боремся за Украину, - подчеркивает Черныш. - Нам надо бороться за Украину, за страну, чтобы она была развитая, единая. Чтобы она была… Мы ведь должны сами побороться, чтобы у нас общество было правильное, чтобы мы преодолевали свои собственные проблемы, чтобы часть общества к нам вернулась уже обратно. Это много вызовов. Россия сейчас наш противник, но за 20 лет до этого у нас было много проблем, которые мы не смогли решить, и это ведь наши проблемы. Общество не может быть цивилизованным, если оно объединяется вокруг ненависти к кому-то. Оно может консолидироваться, но точно не стать объединенным. Ненависть – не ценность. А сейчас она многих сбивает с толку, и это эксплуатируется политическими партиями. Мы должны осознавать, на чём это общество должно быть построено. Так давайте поймем, на чём…"
Теги: Украина, Россия, Донбасс, министр, деоккупация, реинтеграция, МинВОТ
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