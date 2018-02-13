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В зоне АТО расстреливали беспилотник СММ ОБСЕ
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 12 февраля), в направлении БПЛА представителей СММ вновь ввелся огонь из стрелкового оружия. Уже не первый раз в этом месяце.
10 февраля, осуществляя полет мини-БПЛА возле н. п. Клещеевка (подконтрольный правительству, 60 км к северу от Донецка), наблюдатели слышали 2 выстрела из стрелкового оружия, произведенных примерно в 500 м к северо-западу от их позиции — из района, над которым пролетал БПЛА.
По оценке команды Миссии, огонь велся по БПЛА. Члены патруля СММ приземлили беспилотник, который поврежден не был, и покинули этот район.
Позже, на основе анализа материалов фото- и видеофиксации БПЛА, было обнаружено несколько палаток возле системы траншей и троих людей, один из которых, судя по изображению, целился из своего автомата в БПЛА.
Теги: Донбасс, обстрел, беспилотник, АТО, СММ ОБСЕ
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