Волкер: США готовы помочь в прекращении боевых действий, но Россия должна выбрать мир

13.02.2018 19:54

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал третью годовщину подписания Минских соглашений.



"Вчера была годовщина со дня подписания Минских договоренностей – три года спустя все еще продолжается война. США готовы помочь в прекращении боевых действий, но Россия должна выбрать мир", – написал Волкер в своем Twitter.





Напомним, что российская агрессия против Украины началась с оккупации Крыма. После этого была оккупирована часть Донбасса. Российская регулярная армия не раз принимала участие в боевых действиях на востоке Украины, при этом всячески маскируя свое участие. Поток оружия, боеприпасов, наемников и кадровых военных ("ихтамнеты") постоянно идет с 2014 года из РФ через попранный участок украино-российской границы.



В результате российской агрессии против Украины, по официальным данным (далеко не полным) на Донбассе погибло свыше 10 тысяч, ранены – более 20 тысяч человек. Около двух миллионов граждан стали беженцами (только в Украине внутренними переселенцами зарегистрированы 1,5 миллиона человек).



Минские соглашения, регламентирующие разрешение конфликта на Донбассе, были подписаны в сентябре 2014-го и (в более расширенном виде) в феврале 2015 года. Они предполагают прекращение огня, отвод тяжелой техники от линии соприкосновения, освобождение всех заложников, а также восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины в Донецкой и Луганской областях. После этого реализуется политическая часть, включающая выборы на неподконтрольной в данный момент территории – по украинским законам.



Недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Украину в "сломе минских соглашений" из-за принятия законопроекта о реинтеграции Донбасса. В ответ на это в МИД назвали "сломом" минских договоренностей невыполнение РФ своих обязательств и продолжение агрессии.



Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ольга Айвазовская прокомментировала третью годовщину т.н. "Минска-2".



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