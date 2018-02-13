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За счет чего восстановят Донбасс: названы источники
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрий Грымчак заявил, что восстановление всего разрушенного на неподконтрольной территории Донбасса после его возвращения в Украину будет происходить из трех источников финансирования.
"Первый – это внешний, международная гуманитарная помощь. Мы сегодня договариваемся, что нам ее будут выделять. Второй – это инвестиции. На прошлой неделе мы впервые договорились о 150 млн долл. инвестиций в Луганскую область, и мы считаем, что это большой успех, потому что это прифронтовая воюющая область. Это новые рабочие места и это сейчас очень нужно. И третий – это бюджет Украины, который мы все вместе наполняем", – заявил Грымчак на ток-шоу "Народ против" в эфире телеканала "Zik".
Заместитель министра МинВОТ отметил, что, по данным ООН, от 60% до 80% переселенцев не планируют возвращаться на Донбасс. "Для тех, кто будет возвращаться, это будет, наверное, не восстановление, а строительство нового Донбасса", – считает Грымчак.
Напомним, что начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Николай Семенишин сообщил: в 2017 году обстрелами были повреждены 954 здания на подконтрольной территории.
Теги: Донбасс, финансирование, восстановление, разрушения
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