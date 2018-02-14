Боевики пугают местных жителей скорым наступлением ВСУ

14.02.2018 17:00

По данным украинской разведки, российское оккупационное командование наращивает масштабы антиукраинских пропагандистских мероприятий.

По данным ГУР МО, боевики сознательно активно распространяет недостоверную информацию о подготовке сил АТО к ведению интенсивных боевых действий в марте-июне 2018 года. Так, под видом якобы «достоверной» распространяется инсинуация о прибытии в частей и подразделений сил АТО иностранных инструкторов для подготовки личного состава к боевым действиям в населенных пунктах.

Источник: https://donpress.com