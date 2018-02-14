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Архив - Донецкая область

Европейский суд разрешил Украине не платить пенсионерам в АТО

14.02.2018 12:01
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Европейский суд разрешил Украине не платить пенсионерам в АТО

ЕСПЧ согласился с украинской позицией не выплачивать пенсии жителям неконтролируемой части Украины. 

ЕСПЧ признал законность отказа украинского правительства выплачивать пенсии и осуществлять соцвыплаты тем, кто проживает на территории Донбасса, временно неподконтрольной Киеву. Об этом сообщил зам министра юстиции Сергей Петухов.

Он отметил, что Украина выполнила свои обязательства перед жителями ОРДЛО, сделав все возможное, чтобы обеспечить их соцвыплатами.

Также он добавил, что суд не считает отмену выплат нарушением Конвенции прав человека. ЕСПЧ постановил, что Украина не может осуществлять выплаты на неподконтрольной территории.

Напомним, Европейский суд отказал переселенцам в жалобе о прекращении соцвыплат.

Ранее сообщалось, что Порошенко надеется на появление миротворцев в 2018 году. Кроме этого, Волкер назвал три главных проблемы, которые незамедлительно следует решить.



Автор статьи: Алина Шкода
Источник: http://zi.dn.ua 

 
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