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«Молодых предпринимателей ДНР» будут забирать в ополченцы или просто ликвидировать на подвалах
Как передает replyua.net, одно из последних заявлений главаря «ДНР» Александра Захарченко мало порадовало жителей оккупированных территорий Донбасса. Ставленник Кремля отметил, что он считает, что большинство молодых предпринимателей в «ДНР» - это самые настоящие жулики, которым прежде, чем заняться каким-то бизнесом нужно бы семью создать, приобрести жилье, а уж потом думать о чем-то своем. «Мне доложили в «МВД», что месяц назад бегали какие-то опросники делали, я сказал – арестовать мгновенно. Это попахивает аферизмом, если ты молодой предприниматель, ты уже жулик», – отметил Захарченко.
По словам украинского политолога Алексея Голобуцкого, похоже, что «молодых предпринимателей ДНР» будут забирать в ополченцы или просто ликвидировать на подвалах. Надо понимать, это в том числе «челноки», катающиеся в Украину за продуктами.
По словам политолога, с одной стороны, они «делают кассу» перевозчикам, продавцам, производителям. С другой стороны, этот «ручеек» продуктов поддерживает существование «ДНР», ведь, когда есть нечего, то достаточно быстро наступает просветление. Также Захарченко может рассчитывать на монополизацию рынка – что только подконтрольные конторы будут ввозить в «ДНР» продовольствие и прочие товары. И таким образом усилится контроль над местными жителями: еду им будет просто не у кого больше купить, «отлученным от гастрономов» придется либо помирать, либо идти в ополченцы на паек.
Теги: Донбасс, конфликт, ДНР
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