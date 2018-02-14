«Молодых предпринимателей ДНР» будут забирать в ополченцы или просто ликвидировать на подвалах

14.02.2018 10:58

Как передает replyua.net, одно из последних заявлений главаря «ДНР» Александра Захарченко мало порадовало жителей оккупированных территорий Донбасса. Ставленник Кремля отметил, что он считает, что большинство молодых предпринимателей в «ДНР» - это самые настоящие жулики, которым прежде, чем заняться каким-то бизнесом нужно бы семью создать, приобрести жилье, а уж потом думать о чем-то своем. «Мне доложили в «МВД», что месяц назад бегали какие-то опросники делали, я сказал – арестовать мгновенно. Это попахивает аферизмом, если ты молодой предприниматель, ты уже жулик», – отметил Захарченко.



По словам украинского политолога Алексея Голобуцкого, похоже, что «молодых предпринимателей ДНР» будут забирать в ополченцы или просто ликвидировать на подвалах. Надо понимать, это в том числе «челноки», катающиеся в Украину за продуктами.



По словам политолога, с одной стороны, они «делают кассу» перевозчикам, продавцам, производителям. С другой стороны, этот «ручеек» продуктов поддерживает существование «ДНР», ведь, когда есть нечего, то достаточно быстро наступает просветление. Также Захарченко может рассчитывать на монополизацию рынка – что только подконтрольные конторы будут ввозить в «ДНР» продовольствие и прочие товары. И таким образом усилится контроль над местными жителями: еду им будет просто не у кого больше купить, «отлученным от гастрономов» придется либо помирать, либо идти в ополченцы на паек.