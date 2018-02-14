- «Власти ОРЛО обязали владельцев авто получить «республиканские» номера17:39
- Ремонтники полностью восстановили электроснабжение Марьинки17:10
- Боевики пугают местных жителей скорым наступлением ВСУ17:00
- Турчинов заявил о силовом возвращении Донбасса: готовы все предпосылки16:30
- Заседание ТКГ по Донбассу началось в Минске15:33
- Жителям Донбасса стали доступны электронные билеты на автобус14:48
- Железную дорогу в Мариуполе могут убрать от побережья13:38
- ДТП в Мариуполе: маршрутка протаранила легковушку, погиб один человек13:02
- На Донбассе «заговорили» пушки. Зафиксирован рост интенсивности обстрелов12:35
- Европейский суд разрешил Украине не платить пенсионерам в АТО12:01
На Донбассе «заговорили» пушки. Зафиксирован рост интенсивности обстрелов
Бои из Приазовья сместились к Светлодарской дуге, передает MRPL.CITY.
По информации украинских военных, за прошедшие сутки на Приморском направлении нарушений режима тишины не зафиксировано. При этом отмечается обострение ситуации и увеличение количества и интенсивности обстрелов у Светлодарской дуги. По позициям ВСУ применены артиллерийские установки калибра 122 мм у Троицкого. Там же неоднократно велся огонь из 120-мм и 82-мм минометов, зенитных установок, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы продолжались более пяти часов, произведено около 150 залпов.
У Луганского также на позиции ВСУ упало более 60 мин калибра 120 мм и 82 мм. Обстрел был усилен применением гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов. У Новозвановки и Попасной велся огонь из 82-мм минометов. Помимо этого, из стрелкового оружия и гранатометов велся огонь по украинским укреплениям в районе Майорской, Зайцево и Станицы Луганской.
Всего за прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано 14 прицельных обстрелов позиций ВСУ. Пострадавших среди украинских военных нет.
Теги: Донбасс, война, обстрелы, Светлодарская дуга
- Неофициальные черные вести из зоны АТО
- Станом на 18.00 окупанти Донбасу обстріляли сили АТО вже 27 разів
- Новини з війні від волонтерів: "152 мм снаряди спершу цілеспрямовано скеровували на Майорськ"
- За минувшие сутки в Донецкой области из-за обстрелов повреждены более 20 домов, ранены местные жители (ФОТО)
- "Перемирие": с начала текущих суток боевики трижды обстреляли позиции сил АТО
- Донбасс в опасности: из России прут самолеты, сегодня - новые обстрелы
- «Власти ОРЛО обязали владельцев авто получить «республиканские» номера17:39
- Ремонтники полностью восстановили электроснабжение Марьинки17:10
- Боевики пугают местных жителей скорым наступлением ВСУ17:00
- Турчинов заявил о силовом возвращении Донбасса: готовы все предпосылки16:30
- Заседание ТКГ по Донбассу началось в Минске15:33
- Жителям Донбасса стали доступны электронные билеты на автобус14:48
- Железную дорогу в Мариуполе могут убрать от побережья13:38
- ДТП в Мариуполе: маршрутка протаранила легковушку, погиб один человек13:02
- На Донбассе «заговорили» пушки. Зафиксирован рост интенсивности обстрелов12:35
- Европейский суд разрешил Украине не платить пенсионерам в АТО12:01
- Судьба ПриватБанка решена: озвучен прогноз на следующие 5 лет18:25
- Названо главное условие Украины для введения миротворцев на Донбасс18:08
- Украина столкнется с новыми погодными испытаниями: свежий прогноз17:53
- «Власти ОРЛО обязали владельцев авто получить «республиканские» номера17:39
- С Украины может начаться глобальный конфликт: эксперты назвали несколько сценариев17:18
- Ремонтники полностью восстановили электроснабжение Марьинки17:10
- Боевики пугают местных жителей скорым наступлением ВСУ17:00
- Саакашвили решил засудить силовиков, пограничников и миграционную службу16:46
- Турчинов заявил о силовом возвращении Донбасса: готовы все предпосылки16:30
- «Детские» пособия уже начали выплачивать почтовые отделения16:10
- Пять способов снижения температуры без таблеток14:10
- Как справиться с негативными воспоминаниями?10:10
- Медики развенчали популярные мифы о простуде09:41
- Почему с 1 ночи до 3 утра нужно обязательно спать07:19
- Масленичная неделя началась: традиции и запреты древнего праздника19:00
- Парацетамол признан опасным для здоровья18:30
- Почему герань должна быть в каждом доме10:00
- Ученые открыли новые полезные свойства пива09:50
- Ученые рассказали, можно ли есть снег09:02
- Какая ты Богиня по знаку Зодиака? 08:43
- Россия понесла огромные потери в Сирии: погибли те, кто воевал на Донбассе
- Стало известно о «прощании с цивилизацией» в «ДНР», что происходит
- Соцсети комментируют ситуацию на донбасских КПВВ: "льгота", "суперльгота" и "трындец"
- НЕ ПРОПУСТИТЕ! Скоро наступит волшебный день, когда все желания непременно сбываются
- Глава МИД РФ ответил на вопрос о признании "ДНР" и "ЛНР"
- Названы главные проблемы жителей ОРДЛО
- Восстановление сигнала «МТС» на Донбассе: житель «ДНР» рассказал, почему нужно готовиться к худшему
- Отличная новость для ВПЛ: на их сторону встал Верховный Суд Украины
- Плохие знаки: "номера ДНР" стали проблемой для граждан, пересекающих линию разграничения
- Соцсети: актуальная информация с донбасских КПВВ после девяти утра