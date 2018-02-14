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Архив - Донецкая область

На Донбассе «заговорили» пушки. Зафиксирован рост интенсивности обстрелов

14.02.2018 12:35
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На Донбассе «заговорили» пушки. Зафиксирован рост интенсивности обстрелов

Бои из Приазовья сместились к Светлодарской дуге, передает MRPL.CITY.  

По информации украинских военных, за прошедшие сутки на Приморском направлении нарушений режима тишины не зафиксировано. При этом отмечается обострение ситуации  и увеличение количества и интенсивности обстрелов у Светлодарской дуги. По позициям ВСУ применены артиллерийские установки калибра 122 мм у Троицкого. Там же неоднократно велся огонь из 120-мм и 82-мм минометов, зенитных установок, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы продолжались более пяти часов, произведено около 150 залпов.

 У Луганского также на позиции ВСУ упало более 60 мин калибра 120 мм и 82 мм. Обстрел был усилен применением гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов. У Новозвановки и Попасной  велся огонь из 82-мм минометов. Помимо этого, из стрелкового оружия и гранатометов велся огонь по украинским укреплениям в районе Майорской, Зайцево и Станицы Луганской.

Всего за прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано 14 прицельных обстрелов позиций ВСУ. Пострадавших среди украинских военных нет.  



Теги: Донбасс, война, обстрелы, Светлодарская дуга
 
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