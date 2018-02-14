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Разведка США дала неутешительный прогноз по конфликту на Донбассе
Россия продолжит военную, политическую и экономическую кампанию по дестабилизации Украины, говорится в докладе
Ситуация в зоне конфликта на востоке Украины в 2018 году не выйдет из тупика, говорится в докладе главы Национальной разведки США Дэна Коутса.
"Конфликт на востоке Украины, по-видимому, останется в тупике, и он будет характеризоваться переменным уровнем насилия", – отмечается в документе, опубликованном на сайте Комитета Сената США по разведке.
"Масштабное наступление какой-либо из сторон в 2018 году маловероятно, хотя оценки каждой из сторон могут изменить (ситуацию – Ред.), если та посчитает, что другая сторона в серьезной мере оспаривает статус-кво", – также говорится в докладе.
В то же время, согласно докладу, Россия "продолжит военную, политическую и экономическую кампанию по дестабилизации против Украины", чтобы помешать ее попыткам интегрироваться в структуры ЕС и укрепить связи с НАТО.
По мнению Коутса, Россия будет "варьировать уровни насилия для давления на Киев и выстраивания формата переговоров в пользу Москвы".
Также согласно докладу, в Вашингтоне ожидают, что Россия будет применять новые возможности в сфере киберовооружений против Украины.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: США, Донбасс, война, конфликт
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