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Архив - Донецкая область

Ремонтники полностью восстановили электроснабжение Марьинки

14.02.2018 17:10
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Ремонтники полностью восстановили электроснабжение Марьинки

В прифронтовой Марьинке Донецкой области, где почти две недели не было света, полностью восстановили электроснабжение. Об этом в среду на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает Укринформ.
«В Марьинке полностью восстановили электроснабжение. Триста абонентов, которые почти две недели были без электричества, наконец получили свет в свои дома», - написал глава области.
Он напомнил, что 5 февраля во время обстрела боевиками окрестностей Марьинки были повреждены линии электропередач и трансформаторная подстанция. Аварийные бригады не могли приступить к работе, поскольку местность простреливается, а боевики не подтверждали установление режима тишины.
«Только при посредничестве ОБСЕ гарантии безопасности были получены, электрики взялись за восстановление поврежденного оборудования и справились за полдня. Спасибо им за оперативную и качественную работу», - заявил Жебривский.



Теги: Донбасс, Марьинка, электроснабжение
 
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