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Шахтеры заблокировали трассу в Донецкой области

14.02.2018 18:57
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Шахтеры заблокировали трассу в Донецкой области

Как сообщил в социальных сетях председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, сегодня, 14 февраля, шахтеры ГП «Селидовуголь» перекрыли автодорогу, ведущую на Курахово, Марьинку и Красногоровку.

«Участники акции протеста, которая стихийно началась под админзданием ГП „Селидовуголь“ Донецкой области с требованием выплатить задолженную шахтерам зарплату, не получив конкретного ответа на этот болезненный вопрос, в 14.00 перекрыли автодорогу, ведущую на Курахово, Марьинку и Красногоровку и имеющую стратегическое значение, особенно для украинских военных. Движение транспорта заблокировано», — написал он.

В это же время прекратили работу горняки шахты «1/3 Новогродовская», Они, как и участники акции протеста в Селидово, требуют выплаты задолженности по заработной плате и создание условий для стабильной работы шахты

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, трасса, блокирование, шахтеры
 
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