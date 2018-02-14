- «Власти ОРЛО обязали владельцев авто получить «республиканские» номера17:39
- Ремонтники полностью восстановили электроснабжение Марьинки17:10
- Боевики пугают местных жителей скорым наступлением ВСУ17:00
- Турчинов заявил о силовом возвращении Донбасса: готовы все предпосылки16:30
- Заседание ТКГ по Донбассу началось в Минске15:33
- Жителям Донбасса стали доступны электронные билеты на автобус14:48
- Железную дорогу в Мариуполе могут убрать от побережья13:38
- ДТП в Мариуполе: маршрутка протаранила легковушку, погиб один человек13:02
- На Донбассе «заговорили» пушки. Зафиксирован рост интенсивности обстрелов12:35
- Европейский суд разрешил Украине не платить пенсионерам в АТО12:01
Турчинов заявил о силовом возвращении Донбасса: готовы все предпосылки
Закон о реинтеграции Донбасса предусматривает военный путь возвращения оккупированных территорий
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
“Мы не говорим, что сегодня можем освободить оккупированную территорию исключительно силовым путем. Но этот закон не исключает такого пути и создает для этого предпосылки. Чтобы не надо было принимать дополнительные законодательные акты, которые бы обеспечили правовое поле для применения силы во время противодействия агрессору” – пояснил Турчинов.
При этом секретарь СНБО отметил, что данный закон ориентирован на мирный путь разрешения конфликта на Донбассе.
“В то же время закон не перечеркивает мирный путь, наоборот, сегодня никто не отменил Минские соглашения. Да, Россия их саботирует, она пытается их нивелировать, но сегодня дипломатический путь, согласно позиции президента, остается одним из приоритетных. Другой вопрос, что Россия все делает, чтобы этот путь перечеркнуть”, – резюмировал Турчинов.
Отметим, американские разведчики прогнозируют, что Россия будет продолжать попытки дестабилизации Украины в военной, политической и экономической сферах в 2018 году. «Россия будет дозировать уровень насилия, чтобы заставить Киев и сформировать выгодную Москве ситуацию на переговорах”, – считают в разведке США.
Согласно докладу, Киев будет продолжать сопротивляться уступкам, которых требует Москва, но “почти точно не восстановит в 2018 году контроль над участками Восточной Украины, которые сейчас подконтрольны России”.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, Турчинов, война, АТО
- Мирна війна. Як Порошенко і Турчинов хочуть повертати Донбас
- Заявление Суркова, объявление "Малороссии"…Россия готовит государственный переворот в Украине, - Мирослав Гай
- АТО может перерасти в войну
- Волонтер Касьянов: "Если в ходе войны ситуация на фронте значительно ухудшится, у нас может появиться свой Наполеон"
- Турчинов предупредил об угрозе континентальной войны
- У России есть два сценария для подчинения Украины - Турчинов
- «Власти ОРЛО обязали владельцев авто получить «республиканские» номера17:39
- Ремонтники полностью восстановили электроснабжение Марьинки17:10
- Боевики пугают местных жителей скорым наступлением ВСУ17:00
- Турчинов заявил о силовом возвращении Донбасса: готовы все предпосылки16:30
- Заседание ТКГ по Донбассу началось в Минске15:33
- Жителям Донбасса стали доступны электронные билеты на автобус14:48
- Железную дорогу в Мариуполе могут убрать от побережья13:38
- ДТП в Мариуполе: маршрутка протаранила легковушку, погиб один человек13:02
- На Донбассе «заговорили» пушки. Зафиксирован рост интенсивности обстрелов12:35
- Европейский суд разрешил Украине не платить пенсионерам в АТО12:01
- Правительство Украины намерено усилить антироссийские санкции18:40
- Судьба ПриватБанка решена: озвучен прогноз на следующие 5 лет18:25
- Названо главное условие Украины для введения миротворцев на Донбасс18:08
- Украина столкнется с новыми погодными испытаниями: свежий прогноз17:53
- «Власти ОРЛО обязали владельцев авто получить «республиканские» номера17:39
- С Украины может начаться глобальный конфликт: эксперты назвали несколько сценариев17:18
- Ремонтники полностью восстановили электроснабжение Марьинки17:10
- Боевики пугают местных жителей скорым наступлением ВСУ17:00
- Саакашвили решил засудить силовиков, пограничников и миграционную службу16:46
- Турчинов заявил о силовом возвращении Донбасса: готовы все предпосылки16:30
- Пять способов снижения температуры без таблеток14:10
- Как справиться с негативными воспоминаниями?10:10
- Медики развенчали популярные мифы о простуде09:41
- Почему с 1 ночи до 3 утра нужно обязательно спать07:19
- Масленичная неделя началась: традиции и запреты древнего праздника19:00
- Парацетамол признан опасным для здоровья18:30
- Почему герань должна быть в каждом доме10:00
- Ученые открыли новые полезные свойства пива09:50
- Ученые рассказали, можно ли есть снег09:02
- Какая ты Богиня по знаку Зодиака? 08:43
- Россия понесла огромные потери в Сирии: погибли те, кто воевал на Донбассе
- Стало известно о «прощании с цивилизацией» в «ДНР», что происходит
- Соцсети комментируют ситуацию на донбасских КПВВ: "льгота", "суперльгота" и "трындец"
- НЕ ПРОПУСТИТЕ! Скоро наступит волшебный день, когда все желания непременно сбываются
- Глава МИД РФ ответил на вопрос о признании "ДНР" и "ЛНР"
- Названы главные проблемы жителей ОРДЛО
- Восстановление сигнала «МТС» на Донбассе: житель «ДНР» рассказал, почему нужно готовиться к худшему
- Отличная новость для ВПЛ: на их сторону встал Верховный Суд Украины
- Плохие знаки: "номера ДНР" стали проблемой для граждан, пересекающих линию разграничения
- Соцсети: актуальная информация с донбасских КПВВ после девяти утра