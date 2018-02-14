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Архив - Донецкая область

В Донецке скончался один из главарей ДНР

14.02.2018 21:10
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В Донецке скончался один из главарей ДНР

В оккупированном Донецке 13 февраля умер т.н. помощник "генерального прокурора "ДНР" по особым поручениям" Сергей Дианов.

Об этом сообщают подконтрольные боевикам ресурсы, пишет Сегодня.

Как стало известно, Дианов скончался на 56-м году жизни.

"Состоял на службе в Генеральной прокуратуре Донецкой области. Нарушил присягу и перешел на службу в правоохранительные органы, организованные террористическими организациями и/или силами оккупанта. Место работы после предательства: Генеральная прокуратура т.н. "ДНР", старшие помощники и помощники Генерального прокурора и его заместителей, должность — помощник "генерального прокурора" по взаимодействию с высшими органами государственной власти", – описывает персону Дианова сайт "Миротворец". 

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донецк, Донбасс, ДНР
 
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