«Власти ОРЛО обязали владельцев авто получить «республиканские» номера

14.02.2018 17:39

В ОРЛО оккупанты обязали всех владельцев транспортных средств с украинской регистрацией пройти регистрацию в «автомобильной инспекции безопасности дорожного движения ЛНР».

Пресс-служба «совета министров ЛНР» отметила: «Для юридических лиц любой формы собственности, эксплуатирующих ТС, зарегистрированные на территории Украины, конечный срок получения (замены) государственных номерных знаков и свидетельства о регистрации — 31 декабря 2018 года».

Сообщается, что для физических лиц конечный срок получения «республиканских» номерных знаков установлен на 31 декабря 2019 года.

При этом оккупанты обещают не изымать украинские номерные знаки. В пресс-службе отметили: «При проведении государственной регистрации транспортных средств, принадлежащих физическим лицам и юридическим лицам негосударственной формы собственности, регистрационные документы и номерные знаки, выданные регистрационными подразделениями Украины, не изымаются».

Источник: https://donpress.com