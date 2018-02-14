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«Власти ОРЛО обязали владельцев авто получить «республиканские» номера
В ОРЛО оккупанты обязали всех владельцев транспортных средств с украинской регистрацией пройти регистрацию в «автомобильной инспекции безопасности дорожного движения ЛНР».
Пресс-служба «совета министров ЛНР» отметила: «Для юридических лиц любой формы собственности, эксплуатирующих ТС, зарегистрированные на территории Украины, конечный срок получения (замены) государственных номерных знаков и свидетельства о регистрации — 31 декабря 2018 года».
Сообщается, что для физических лиц конечный срок получения «республиканских» номерных знаков установлен на 31 декабря 2019 года.
При этом оккупанты обещают не изымать украинские номерные знаки. В пресс-службе отметили: «При проведении государственной регистрации транспортных средств, принадлежащих физическим лицам и юридическим лицам негосударственной формы собственности, регистрационные документы и номерные знаки, выданные регистрационными подразделениями Украины, не изымаются».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, номерной знак, автомобиль, ДНР, ЛНР, ОРДЛО
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